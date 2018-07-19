У тернопільській бібліотеці розпочався фестиваль швейцарського кіно

У Тернопільській обласній універсальній науковій бібліотеці розпочався фестиваль швейцарського кіно.

Відкрив програму 18 липня, 15-00 – драма “Божественний порядок”. Фільм розповідає про боротьбу швейцарських жінок за право голосувати.

Основний меседж стрічки, в якій змальовані події далекого 1973 року – позбутися стереотипів на рахунок прав і обов’язків чоловіків та жінок, і таких понять як «ми чоловіки» і «ми жінки», а обрати один – прийнятний у 21 столітті – МИ ЛЮДИ. Починати потрібно з себе, з своїх відносин з партнером, а в подальшому з своєї сім’ї. Тоді проблеми гендерної рівності не залишиться.

Покази є безкоштовними, також на заходах передбачені кава-брейк і фотозвіт від організаторів.

Усі фільми демонструватимуться мовою оригіналу з українськими субтитрами. Кінопокази в рамках цього фестивалю проходять за підтримки Посольства Швейцарії в Україні: https://www.facebook.com/SwissEmbassyKyiv

Запрошуємо Всіх на перегляд.

Поділіться:









