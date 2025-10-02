Тернопільська студентка Анастасія Романів здобула золоту медаль за розробку протезів нового покоління

Молода винахідниця з Тернополя, Анастасія Романів, здобула золоту нагороду на престижній міжнародній виставці винаходів INOVA-2025, що відбулася в Загребі, Хорватія. Повідомляє тернопільська міська рада. Ця виставка, одна з найстаріших і найвідоміших у світі, щороку збирає талановитих науковців та інноваторів з різних країн і вже понад 50 років є важливою платформою для представлення новітніх досягнень у галузі технологій та науки.

Анастасія, студентка Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, раніше слухачка Тернопільського обласного відділення Малої академії наук України та випускниця школи №10, представила на виставці свій проєкт «Separata prosthesis». Її розробка, що передбачає створення протезів нового покоління, отримала найвищу нагороду конкурсу.

Проєкт Анастасії пропонує ефективні та надійні методи керування біонічними протезами, що може значно покращити якість життя людей з обмеженими можливостями. Рішення, яке вона запропонувала, має велике значення для сучасної медицини, відкриваючи нові горизонти для розвитку протезування.

Цього року Анастасія також здобула друге місце у фіналі конкурсу бізнес-ідей «FEU BIS-2025» із тим самим проєктом, що вже привернув увагу до її таланту та інноваційного підходу.

Вітаємо Анастасію з перемогою на міжнародній арені та бажаємо подальших успіхів у науковій та професійній діяльності!

На фото Анастасія Романів – справа.