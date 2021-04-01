Тернопільський викладач став академіком Академії наук вищої освіти України

доктора технічних наук, професора кафедри комп’ютерних систем та мереж Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя Лупенка Сергія Анатолійовича було обрано дійсним членом (академіком) Академії наук вищої школи України за відділенням «Інформатики та системного аналізу».

Почесне звання академіка є цілком заслуженим та відображає не тільки особисті наукові досягнення Сергія Анатолійовича, але і безпосередньо високу оцінку наукової спільноти його вкладу у розвиток вітчизняної освіти та науки.

Щиросердечно вітаємо Сергія Анатолійовича Лупенка і зичимо йому творчої наснаги, натхнення, сил та енергії для подальшої наукової та освітянської діяльності на благо України!