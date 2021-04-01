11 смертей та 742 інфікувань COVID-19 у Тернопільській області. Офіційно на 1 квітня

742 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 01 квітня 2021 року.
Також за останню добу
летальних випадків – 11 (чоловік 60 р. Кременецький район с. Башуки, жінка 75 р. Чортківський район с. Лисичинці, чоловік 64 р. Кременецький район с. Івашківці, жінка 82 р. Чортківський район с. Чехів, чоловік 78 р. м. Заліщики, чоловік 85 р. Тернопільський район смт Микулинці, чоловік 78 р. Тернопільський район с. Дворіччя, жінка 90 р. Тернопільський район с. Струсів, чоловік 66 р. Чортківський район смт Товсте, жінка 66 р. м. Заліщики, чоловік 71 р. Чортківський район с. Більче-Золоте)
одужало – 355 осіб
проведено досліджень методом ПЛР – 1666
За весь час пандемії в Тернопільській області
захворіло – 54820 осіб;
одужало – 45282 особи;
летальних випадків – 773 (3 випадки жителі інших областей).
Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 5898 (5148 одужало, 81 летальних):
в т.ч. м. Кременець – 1259 (1080 одужало, 20 летальних)
– Тернопільський район – 32917 (27048 одужало, 426 летальних):
в т.ч. м. Тернопіль – 14915 (12353 одужало, 195 летальних)
– Чортківський район – 16005 (13086 одужало, 263 летальних):
в т.ч. м. Чортків – 2255 (1742 одужало, 20 летальних)