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Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Новини Тернополя 

11 смертей та 742 інфікувань COVID-19 у Тернопільській області. Офіційно на 1 квітня

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742 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Тернопільській області станом на 01 квітня 2021 року.

Також за останню добу
🔺летальних випадків – 11 (чоловік 60 р. Кременецький район с. Башуки, жінка 75 р. Чортківський район с. Лисичинці, чоловік 64 р. Кременецький район с. Івашківці, жінка 82 р. Чортківський район с. Чехів, чоловік 78 р. м. Заліщики, чоловік 85 р. Тернопільський район смт Микулинці, чоловік 78 р. Тернопільський район с. Дворіччя, жінка 90 р. Тернопільський район с. Струсів, чоловік 66 р. Чортківський район смт Товсте, жінка 66 р. м. Заліщики, чоловік 71 р. Чортківський район с. Більче-Золоте)
🔺одужало – 355 осіб
🔺проведено досліджень методом ПЛР – 1666
❗️За весь час пандемії в Тернопільській області
🔺захворіло – 54820 осіб;
🔺одужало – 45282 особи;
🔺летальних випадків – 773 (3 випадки жителі інших областей).
✅Загалом випадки підтверджено:
– Кременецький район – 5898 (5148 одужало, 81 летальних):
⬆️в т.ч. м. Кременець – 1259 (1080 одужало, 20 летальних)
– Тернопільський район – 32917 (27048 одужало, 426 летальних):
⬆️в т.ч. м. Тернопіль – 14915 (12353 одужало, 195 летальних)
– Чортківський район – 16005 (13086 одужало, 263 летальних):
⬆️в т.ч. м. Чортків – 2255 (1742 одужало, 20 летальних)
🌍Географія поширення нових випадків:
⭕️Кременецький район (76 осіб):
• Великодедеркальська сільська ОТГ – 1
• Вишнівецька селищна ОТГ – 13
• Кременецька міська ОТГ – 29
• Лановецька міська ОТГ – 1
• Лопушненська сільська ОТГ – 16
• Почаївська міська ОТГ – 13
• Шумська міська ОТГ – 3
⭕️Тернопільський район (494 особи):
• Байковецька сільська ОТГ – 21
• Бережанська міська ОТГ – 18
• Білецька сільська ОТГ – 12
• Великоберезовицька селищна ОТГ – 15
• Великобірківська селищна ОТГ – 3
• Великогаївська сільська ОТГ – 19
• Залозецька селищна ОТГ – 12
• Збаразька міська ОТГ – 36
• Золотниківська сільська ОТГ – 3
• Іванівська сільська ОТГ – 10
• Козівська селищна ОТГ – 26
• Купчинецька сільська ОТГ – 7
• Микулинецька селищна ОТГ – 12
• Нараївська сільська ОТГ – 10
• Озернянська сільська ОТГ – 1
• Підволочиська селищна ОТГ – 22
• Підгаєцька міська ОТГ – 12
• Підгороднянська сільська ОТГ – 8
• Саранчуківська сільська ОТГ – 3
• Скалатська міська ОТГ – 20
• Скориківська сільська ОТГ – 8
• Теребовлянська міська ОТГ – 34
• Тернопільська міська ОТГ – 170

⭕️Чортківський район (172 особи):

• Білобожницька сільська ОТГ – 1

• Більче-Золотецька сільська ОТГ – 2

• Борщівська міська ОТГ – 40

• Бучацька міська ОТГ – 9

• Васильковецька сільська ОТГ – 7

• Гримайлівська селищна ОТГ – 2

• Гусятинська селищна ОТГ – 16

• Заводська селищна ОТГ – 3

• Заліщицька міська ОТГ – 20

• Золотопотіцька селищна ОТГ – 3

• Колиндянська сільська ОТГ – 6

• Копичинецька міська ОТГ – 6

• Коропецька селищна ОТГ – 3

• Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 6

• Монастириська міська ОТГ – 12

• Нагірянська сільська ОТГ – 3

• Скала-Подільська селищна ОТГ – 9

• Товстенська селищна ОТГ – 4

• Трибухівська сільська ОТГ – 1

• Хоростківська міська ОТГ – 4

• Чортківська міська ОТГ – 15

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