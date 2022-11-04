У липні поховали молодшого сина, а днями загинув старший: на фронті поліг Андрій Ушкевич

Жахливу звістку з фронту отримали мешканці Тернопільщини.

Виконуючи бойове завдання, загинув 36-річний житель Озерної, що на Тернопільщині – Андрій Ушкевич.

У липні цього року загинув рідний брат Андрія – 27-річний Сергій Ушкевич. Тоді Сергій прийшов, щоб на посту замінити старшого брата Андрія і загинув.

А днями стало відомо, що поліг і Андрій Ушкевич.

Брати служили в одному підрозділі, коли 17 липня на Харківщині не стало Сергія близькі та знайомі переконували Андрія повернутися додому.

Але Андрій не хотів, вибрав служити далі.

Співчуваємо рідним та близьким загиблого військового Андрія Ушкевича.

Вічна пам’ять Герою…