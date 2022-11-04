Президент відзначив 44 бригаду ім. гетьмана Данила Апостола

Президент України Володимир Зеленський видав Указ “Про відзначення почесною відзнакою “За мужність та відвагу” 44 окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола

«З метою гідного вшанування мужності та героїзму, виявлених під час захисту державного суверенітету, незалежності, територіальної цілісності України, постановляю: відзначити почесною відзнакою “За мужність та відвагу” 44 окрему артилерійську бригаду імені гетьмана Данила Апостола Сухопутних військ Збройних Сил України», – йдеться в документі.