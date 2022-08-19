16:48 | 19.08.2022
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В бою за Україну загинув 27-річний Денис Носаль з Тернопільщини

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З глибоким сумом сповіщаємо, що в бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість та мужність, 13 серпня поблизу села Павлівка Донецької області, в результаті артилерійського обстрілу російськими окупантами загинув житель міста Монастириська, справжній патріот, сержант ЗСУ Денис НОСАЛЬ, 1995 року народження. Про це повідомляють у міській раді.

Без улюбленого онука залишились бабуся Марія, без сина – батьки, вдовою стала дружина Олена.
Монастириська міська рада та всі жителі нашої громади висловлюють щирі співчуття родині та близьким нашого Героя.
Хай душа ДЕНИСА упокоїться з миром !

Вічна пам’ять ЗАХИСНИКУ УКРАЇНИ !

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