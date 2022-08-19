В бою за Україну загинув 27-річний Денис Носаль з Тернопільщини

З глибоким сумом сповіщаємо, що в бою за нашу Батьківщину, виявивши стійкість та мужність, 13 серпня поблизу села Павлівка Донецької області, в результаті артилерійського обстрілу російськими окупантами загинув житель міста Монастириська, справжній патріот, сержант ЗСУ Денис НОСАЛЬ, 1995 року народження. Про це повідомляють у міській раді.