16:48 | 19.08.2022
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Військові ЗСУ отримали бронежилети вилучені у псевдоволонтера з Тернопільщини

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Збройні Cили України отримали бронежилети, вилучені в кримінальному провадженні щодо тернополянина, який торгував військовою амуніцією. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

 За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури  триває розслідування щодо псевдоволонтера. який продавав військову амуніцію, ввезену в Україну як гуманітарну допомогу (ч. 3 ст. 201- 2 КК України).  

 Вилучені при обшуку у вищеназваного волонтера бронежилети вартістю понад 700 тис грн передані до Збройних Сил України, де вони вже використовуються за призначенням.  

 

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