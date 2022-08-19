Військові ЗСУ отримали бронежилети вилучені у псевдоволонтера з Тернопільщини

Збройні Cили України отримали бронежилети, вилучені в кримінальному провадженні щодо тернополянина, який торгував військовою амуніцією. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури триває розслідування щодо псевдоволонтера. який продавав військову амуніцію, ввезену в Україну як гуманітарну допомогу (ч. 3 ст. 201- 2 КК України).

Вилучені при обшуку у вищеназваного волонтера бронежилети вартістю понад 700 тис грн передані до Збройних Сил України, де вони вже використовуються за призначенням.