Ветеран Святослав Статкевич з Тернопільщини отримав мільйон гривень за грантовою програмою

68 окрема єгерська бригада ім. Олекси Довбуша ВетеранСвятослав Статкевич з Тернопільщини отримав мільйон гривень за грантовою програмою “єРобота”.

На початку повномасштабного вторгнення росіян, Святослав не вагаючись звернувся у центр комплектуваннями і сказав, що готовий йти служити. Добровольцем вступив до 68 окремої єгерської бригади. На війні Святослав був фельдшером евакуаційного відділення. Працював на харківському та донецькому напрямках.

У березні 2024 року його демобілізували.

Після демобілізації повернувся до улюбленої роботи. За словами медика, у Бережанах чоловік має свою клініку, де 10 років працює стоматологом.

“За грантові гроші я придбав дентальний комп’ютерний томограф. Тепер ми можемо якісніше діагностувати наших пацієнтів і визначати проблему ще до початку втручання”.

Моя бізнес-ідея полягає у розширенню та удосконаленню стоматологічних послуг, які надаю у давно діючій в м. Бережани стоматологічній клініці, завдяки придбанню та встановленню томографа з цефолостатом”, — написав Святослав у своєму бізнес-плані на отримання гранту за програмою єРобота «Гранти для ветеранів та другого з подружжя» на отримання мільйона гривень.

Святослав розповів, що про грант дізнався, коли був на передовій. Спершу документами займалась дружина Тетяна. Бізнес-план чоловік захищав на фронті. Вартість комп’ютерного томографа становила 1 мільйон 600 тисяч гривень.