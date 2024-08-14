На Тернопільщині до службових обов’язків приступили 16 поліцейських офіцерів громад. Список
Сьогодні до виконання службових обов’язків приступили ще 16 поліцейських офіцерів громад Тернопільської області:
Тернопільська територіальна громада – капітан поліції Андрій Родзоняк
Підгаєцька територіальна громада – старший лейтенант поліції Іван Павлик та капітан поліції Василь Корба
Великогаївська територіальна громада – старший лейтенант поліції Вікторія Качановська
Козлівська територіальна громада – капітан поліції Ігор Дацко
Збаразька територіальна громада – капітан поліції Ігор Нагрибецький
Чортківська територіальна громада – старший лейтенант поліції Богдан Лісовський
Борщівська територіальна громада – старший лейтенант поліції Марія Масленнікова та старший лейтенант поліції Василь Вівчар
Мельнице-Подільська територіальна громада – лейтенант поліції Степан Комарніцький та капітан поліції Сергій Копко
Бучацька територіальна громада – капітан поліції Сергій Періг
Коропецька територіальна громада – капітан поліції Сергій Бей
Лановецька територіальна громада – старший лейтенант поліції Володимир Котульський та капітан поліції Дмитро Іванів
Вишнівецька територіальна громада – капітан поліції Сергій Гончук
Це ваші надійні помічники, звертайтеся до них за допомогою, порадою та підтримкою.
Важливо, що безпекові програми розвиваються в нашій області. Я вдячний за підтримку нашим міжнародним партнерам, Міністерству внутрішніх справ, Національній поліції України, головам громад, які долучилися до реалізації проєкту.