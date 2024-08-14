На Тернопільщині до службових обов’язків приступили 16 поліцейських офіцерів громад. Список

Сьогодні до виконання службових обов’язків приступили ще 16 поліцейських офіцерів громад Тернопільської області:

Тернопільська територіальна громада – капітан поліції Андрій Родзоняк Підгаєцька територіальна громада – старший лейтенант поліції Іван Павлик та капітан поліції Василь Корба Великогаївська територіальна громада – старший лейтенант поліції Вікторія Качановська Козлівська територіальна громада – капітан поліції Ігор Дацко Збаразька територіальна громада – капітан поліції Ігор Нагрибецький Чортківська територіальна громада – старший лейтенант поліції Богдан Лісовський Борщівська територіальна громада – старший лейтенант поліції Марія Масленнікова та старший лейтенант поліції Василь Вівчар Мельнице-Подільська територіальна громада – лейтенант поліції Степан Комарніцький та капітан поліції Сергій Копко Бучацька територіальна громада – капітан поліції Сергій Періг Коропецька територіальна громада – капітан поліції Сергій Бей Лановецька територіальна громада – старший лейтенант поліції Володимир Котульський та капітан поліції Дмитро Іванів Вишнівецька територіальна громада – капітан поліції Сергій Гончук

Це ваші надійні помічники, звертайтеся до них за допомогою, порадою та підтримкою.

Важливо, що безпекові програми розвиваються в нашій області. Я вдячний за підтримку нашим міжнародним партнерам, Міністерству внутрішніх справ, Національній поліції України, головам громад, які долучилися до реалізації проєкту.