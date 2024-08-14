20:02 | 14.08.2024
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На Тернопільщині до службових обов’язків приступили 16 поліцейських офіцерів громад. Список

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Сьогодні до виконання службових обов’язків приступили ще 16 поліцейських офіцерів громад Тернопільської області:
✔️ Тернопільська територіальна громада – капітан поліції Андрій Родзоняк
✔️ Підгаєцька територіальна громада – старший лейтенант поліції Іван Павлик та капітан поліції Василь Корба
✔️ Великогаївська територіальна громада – старший лейтенант поліції Вікторія Качановська
✔️ Козлівська територіальна громада – капітан поліції Ігор Дацко
✔️ Збаразька територіальна громада – капітан поліції Ігор Нагрибецький
✔️ Чортківська територіальна громада – старший лейтенант поліції Богдан Лісовський
✔️ Борщівська територіальна громада – старший лейтенант поліції Марія Масленнікова та старший лейтенант поліції Василь Вівчар
✔️ Мельнице-Подільська територіальна громада – лейтенант поліції Степан Комарніцький та капітан поліції Сергій Копко
✔️ Бучацька територіальна громада – капітан поліції Сергій Періг
✔️ Коропецька територіальна громада – капітан поліції Сергій Бей
✔️ Лановецька територіальна громада – старший лейтенант поліції Володимир Котульський та капітан поліції Дмитро Іванів
✔️ Вишнівецька територіальна громада – капітан поліції Сергій Гончук
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Важливо, що безпекові програми розвиваються в нашій області. Я вдячний за підтримку нашим міжнародним партнерам, Міністерству внутрішніх справ, Національній поліції України, головам громад, які долучилися до реалізації проєкту.

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