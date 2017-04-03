Перший пішов: у Тернополі перевіряють іноземні авто

Від початку тижня у місті розпочалося спільне відпрацювання працівників патрульної поліції та Державної фіскальної служби щодо перевірки автомобілів з іноземною реєстрацією на факт легального перебування на території України.

– Патрульні зупинятимуть автомобіль за порушення Правил дорожнього руху, складатимуть адмінматеріали, – розповідає начальник Управління патрульної поліції Володимир Струк, – а працівники фіскальної служби перевірятимуть транспортний засіб на факт порушення митного законодавства України.

До речі, 28 березня, близько 16-ї години, патрульні поліцейські зупинили Nissan, який порушив вимогу знаку 3.2 «Рух механічних транспортних засобів заборонено». При перевірці документів з’ясувалося, що у водія відсутній поліс страхування. Також встановлено, що даний транспортний засіб перевищив термін перебування на Україні.

Відтак автомобіль евакуйовано на арештмайданчик.