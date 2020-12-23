Юрій Кордупель зі Збаража сконструював позашляховик

Машина важить понад 4, 5 тонни. Зібрав її з нуля. Прототипом був військовий автомобіль ГАЗ-66. Наразі майстер намагається зареєструвати автомобіль, – повідомляє Суспільне.

Потужність автомобіля 150 кінських сил, максимальна швидкість 90 кілометрів за годину. Автомайстер Юрій Кордупель каже, щоб зібрати авто знадобилося більше трьох років та майже 25 тисяч доларів:

“Скло опускається, люк відкривається. Є камера заднього виду. Такий автомобіль має бути з камерою”.

Кордупель розповідає, як виникла ідея сконструювати автомобіль:

“Товаришу ВАЗ переробляв. Вені показав світлину автомобіля Булат. В Киргизії схожу зробили. Мав ГАЗель на той час. Поставив її на продаж. Обміняв її на ГАЗ-66”.

Позашляховик розрахований на семеро осіб. Кордупель розповідає, що тестує машину, який розхід палива ще не знає.

Збирати автомобіль чоловікові допомагав його колега Іван Коруна.

“Все зроблено своїми руками, без заводських деталей. Чуття до металу потрібно мати. Душу треба вложити в нього”, – каже Коруна.

Кордупель розповідає, власноруч зробив три автомобілі. Тепер планує іншу модель. “Я зробив автомобіль Baggi, пізніше дитяче Baggi зробив. Ці автомобілі повністю з нуля”, – каже Кордупель.