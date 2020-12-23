Стадіон тернопільського університету реконструює тендерний новачок

Тернопільський національний педагогічний університет здійснить реконструкцію власного стадіону за 35,6 млн грн. Роботи виконуватиме ТОВ «Спорт Буд Україна», яке перемогло у тендері та 18 грудня підписало контракт з університетом.

Університетський стадіон знаходиться на вулиці Винниченка і перебуває в незадовільному стані. До прикладу, університетська футбольна команда переважно проводила матчі на міському стадіоні. А раніше представники навчального закладу зазначали, що окрім стадіону, реконструкції потребує легкоатлетичний манеж.

Технічним завданням передбачено, що підрядник нанесе штучне покриття на ігрове поле, облаштує бігові доріжки, трибуни та господарську будівлю. Також встановлять інформаційні табло, зовнішнє освітлення та систему дренажу. Завершити реконструкцію планують до березня 2022 року. До кінця поточного 2020 року на роботи виділять 8,7 млн грн.

Про тендер

Окрім переможця, участь у торгах взяло ще шість компаній. Три із них пропонували здійснити ремонт стадіону дешевше. Наприклад, остаточна пропозиція ТОВ «Торгово-промислова компанія «Будспорт» була на 3,7 млн грн дешевшою, а ТОВ «Будремсервіс» і ТОВ «Укргрінспорт» на 1,2 та 860 тис. грн відповідно. Проте тендерний комітет відхилив усі ці пропозиції через помилки у кошторисах.

«Спорт Буд Україна» створено лише наприкінці 2019 року. Його директоркою та власницею є мешканка Дніпра Наталія Ачкасова. Іншого бізнесу у Ачкасової немає. Наразі компанія отримала вже два державних підряди на загальну суму 52,6 млн грн: на реконструкцію стадіону у Тернополі і на будівництво комплексу спортивних майданчиків у місті Таврійськ (Херсонська область) за 17 млн грн.