10 років судів, клінічна смерть і компенсація 700 тисяч гривень

В Єдиному державному реєстрі судових рішень (ЄДРСР) сьогодні зберігаються десятки судових рішень, постанов і ухвал, винесених судами стосовно відомого на Тернопільщині бізнесмена, директора ІТ-товариства «МЕЛВІС» Віталія Сороколіта, пише Номер Один

Та якщо, починаючи з 2008-го, вони містили обвинувачення в ухилянні несплати 1 млн. грн. податків і підробці документів, то згодом із матеріалів справи спочатку зникло обвинувачення у підробці документів. І ось через 10 років боротьби суди, починаючи від першої та апеляційної інстанції до Верховного суду, повністю виправдали підприємця.

І тоді у наступ перейшов сам Віталій Іванович та подав позов до Головного управління Державної фіскальної служби України в Тернопільській області стосовно відшкодування 7 млн. 605 тис. грн. моральної шкоди, завданої незаконним притягненням його як обвинуваченого та незаконним повідомленням про підозру. В обґрунтування своїх вимог позивач зазначив, що через протиправні дії органу досудового розслідування він понад 10 років незаконно перебував під слідством та судом, пів року сидів у слідчому ізоляторі. Знаходячись під вартою, переніс інсульт і клінічну смерть.

Рішенням Тернопільського міськрайонного суду позов задоволено частково та стягнуто з державного бюджету 700 тис. грн. компенсації моральної шкоди. Тобто у 10 разів менше, при цьому суддя вказав на помилку в підрахунках, зокрема щодо розміру середнього заробітку.

Фіскальна служба як правонаступник колишньої податкової подала апеляційну скаргу та просила дане рішення скасувати та ухвалити нове, яким відмовити підприємцю у задоволенні позову.

У судовому засіданні Тернопільського апеляційного було встановлено, що постановою Гусятинського районного суду від 21 лютого 2011 р. кримінальну справу стосовно Віталія Сороколіта за ч.2 ст. 366 КК України (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки) закрито. Крім того, вироком Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 31 травня 2016 року В. І. Сороколіта визнано невинуватим та повністю виправдано у пред’явленому обвинуваченні за ч.3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) за відсутністю події злочину. Ухвалами Апеляційного суду Хмельницької області від 27 грудня 2017 року та Верховного суду від 18 червня 2018 року вирок залишено без змін.

«Таким чином суд першої інстанції правильно встановив фактичні обставини справи, дав правильну оцінку доказам і виніс законне, обґрунтоване та вмотивоване рішення і підстав для його скасування немає. З урахуванням наведеного колегія суддів Тернопільського апеляційного суду апеляційну скаргу Головного управління Державної фіскальної служби України в Тернопільській області залишила без задоволення, а рішення суду першої інстанції – без змін», – повідомили у пресслужбі Тернопільського апеляційного суду.

Варто зазначити, що всі ці роки підприємець виключно сам захищав себе. Для цього разом із дружиною, до речі, чудовою піаністкою, здобули юридичну освіту. Сьогодні, коли стали історією стоси листів і тисячі сторінок десятків томів кримінальних справ, Віталій Сороколіт готовий допомогти безневинно обвинуваченим захистити свої права.

Олекса Чиж