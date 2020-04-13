В мережі оприлюднили перший великий звіт про зроблене волонтерами для лікарів Тернопільщини

Світ переживає нелегкі й тривожні часи пандемії коронавірусу. В Україні це небезпека, на жаль, набирає все більших обертів.

Спільна мета – забезпечити індивідуальними засобами захисту медиків лікувальних закладів Тернопільської області – об’єднала волонтерів, представників бізнесу та громадськості. В рамках ініціативи #безпека_лікаря_наша_безпека», ініціатором якої є нардеп Іван Чайківський, сотні тисяч гривень вдалося зібрати для закупівлі захисних костюмів, окулярів, масок, респіраторів, рукавичок та багато інших засобів для боротьби з COVID-19.

9-10 квітня у прямому ефірі на своїй сторінці у фейсбуці, Іван Чайківський детально відзвітував про виконану роботу й закликав приєднуватися всіх небайдужих та охочих допомогти краян.

«Щиро дякую керівникам наших районних штабів, представникам бізнесу, громадським діячам та всім, хто активно долучився до спільної справи. Завдяки благодійним внескам жителів області, наші лікарі почуватимуться захищеними, — зазначив Іван Чайківський. — Зі свого боку гарантую, що кожна копійка, яка поступила на рахунки благодійних фондів, буде витрачена прозоро і за призначенням. На постійній основі перед громадськістю систематично оприлюднюватиметься звіт за використані кошти».

Так, у Підгаєцькому районі зібрано 17,5 тис. грн. За словами Івана Чайківського, це стало можливим завдяки благодійним внескам ПАП «Агропродсервіс». За ці кошти закуплено 200 захисних костюмів та 100 вітчизняних респіраторів 3-го класу захисту для районної лікарні, швидкої та сімейно медицини. У Підгаєцький штаб по боротьбі з COVID-19 увійшли: Юра Черевка, Петро Заставецький, Ігор Буцик.

У Бережанському районі зібрано 25 тис. грн. Активно долучилися підприємства, розташовані на території району, серед яких – компанія «Агропродсервіс».

«Варто відзначити згуртованість громадського сектору, в якому досить ефективно працюють неурядові організації: «Бережанська ініціатива», «Навігатор», «Рідне місто», «Наше майбутнє», — наголосив Іван Чайківський.

За зібрані кошти медичним закладам району придбано й передано:

200 захисних костюмів;

100 респіраторів 3-го класу;

50 респіраторів 2-го класу;

5 пірометрів (безконтактні термометри);

20 захисних окулярів;

400 пар рукавичок;

400 одноразових масок;

інші розхідні матеріали.

В штаб Бережанського району увійшли: керівник – Ярослав Дрюченко, Наталя Онишків, Степан Кухарчук, Марія Лук’янова та Ігор Гурко.

У Зборівському районі станом на 9 квітня зібрано 167,5 тис. грн. благодійних внесків. Активно долучилися ПАП «Агропродсервіс», ПП «Агропродсервіс Ярчівці», ТОВ «Агропродсервіс Вест».

За зібрані кошти придбано та передано медикам району та громадам:

430 захисних костюмів;

250 вітчизняних респіраторів третього класу;

дезинфікуючих засобів та медикаментів на 35 тис. грн.;

500 одноразових 4-шарових масок.

«Окрім того, за сприяння ще двох районних штабів — Козівського і Тернопільського – вдалося закупити десятки кілометрів тканини на пошиття ще 6 тисяч захисних медичних костюмів. Тканину вже доставили з Польщі, вона знаходиться на складі. Пошиття костюмів організує окружний штаб», — зазначив Іван Чайківський.

Штаб Зборівського району по боротьбі з COVID-19: Ігор Добуш, Богдан Зембра, Леся Голояд, Василь Гамрач, Ігор Яворський (керівник).

У Козівському районі гуманітарний штаб був створений одним з перших, до складу якого увійшли чимало благодійників та громадських активістів: Юрій Жорновський, Володимир Гач, Тетяна Стрияк, Андрій та Сергій (очолює штаб) Добалюки, Андрій Кривак, Михайло Простяк, Ірина Добалюк, Петро Галюк, отець Василь Баглей. В активній роботі штабу також беруть участь медики району.

Станом на 9 квітня у Козівському районі було зібрано 296 тисячі 386 грн.

«Завдяки благодійним внескам, зокрема від собору Петра і Павла, ПАП «Агропродсервіс», громади сіл Олесино та Уритви вдалося придбати багато засобів для захисту медиків, — зазначив автор ініціативи. — Активно долучилися громади села Криве, села Вівся, фермерське господарство «Марта-2007», ТОВ «Агропродсервіс-інвест», благодійники з Нідерландів, а також багато небайдужих жителів Козівського району, які щоденно жертвують кошти на рахунок організації «Козівський дзвін».

За зібрані кошти медзакладам Козівського району та ФАПам громад придбано й передано:

520 захисних костюмів;

250 респіраторів третього класу;

450 респіраторів другого класу;

3 пірометри;

200 захисних окулярів;

3 оприскувача для дезінфекції вулиць;

50 захисних щитків;

1700 пар рукавичок;

1000 одноразових масок;

дезінфікуючі засоби та інші розхідні матеріали.

На базі Тернопільського району сформовано та працює окружний штаб. Зібрано 435 тис 850 грн.

«Активно долучилися товариство «Вікторія», ПАП «Агропродсервіс», ТОВ «Дружба», ТОВ Скала-Подільський спецкар’єр, ТОВ «Агроіндустрія 11», а також приватні особи, які перераховували кошти на рахунок благодійного фонду «Галицька громада». Сума зібраних коштів від людей – 10 тис 105 грн», — зазначив Іван Чайківський.

За ці кошти придбано й передано:

668 захисних костюмів;

500 респіраторів третього класу;

2500 пар рукавичок;

1000 одноразових масок;

термобокс та інші розхідні матеріали.

До слова, від окружного штабу 200 захисних костюмів та 1000 одноразових 4-шарових масок передано у Монастириську районну лікарню, де зараз відчувається найбільша потреба.

До гуманітарного штабу Тернопільського району по боротьбі з COVID-19 увійшли: Іван Чайківський, Андрій Галайко, Іван Трач, Галина Соколовська, Володимир Лісовський, Володимир Осядач, Богдан Ящик, Віктор Пулька, Євген Грицишин, Галина Облещук, Тетяна Мороз, Юрій Березовський, Любомир Крупа, Володимир Шевченко, Любов Вовк, Василь Томчишин, Андрій Цибульський Володимир Болєщук (керівник).

Автор ініціативи #безпека_лікаря_наша_безпека нардеп Іван Чайківський від імені усіх медиків подякував кожному, хто долучився до збору коштів, хто жертвує свій час та кошти для захисту медперсоналу й закликав не зупинятися на досягнутому.