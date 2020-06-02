2 червня: 233 людини інфіковані COVID-19, 921 – одужали, 4 підтвердження за добу

Станом на 02 червня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1180 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1097 випадків – дорослі, 83 випадки – діти), з них 26 летальних. Видужала 921 особа.





❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 118 (89 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 3 (3 одужало);

– Борщівський район – 14 (13 одужало);

– Бучацький район – 71 (62 одужало, 1 летальний);

– Гусятинський район – 18 (14 одужало);

– Заліщицький район – 46 (41 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);

– Збаразький район – 27 (21 одужало);

– Зборівський район – 3 (3 одужало);

– Козівський район – 25 (24 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 397 (247 одужало, 8 летальних);

– Лановецький район – 19 (19 одужало);

– Монастириський район – 194 (187 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 7 (5 одужало);

– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);

– Теребовлянський район – 15 (15 одужало);

– Тернопільський район – 23 (14 одужало);

– Чортківський район – 53 (53 одужало);

– Шумський район – 142 (106 одужало, 7 летальних).



За попередню добу:

☑️видужало 9 осіб, в тому числі 1 медик

☑️проведено 165 досліджень

☑️підтверджено вперше 4 випадки зараження вірусом COVID-19



🌏Географія поширення нових випадків:



⭕️м. Тернопіль (4 особи)