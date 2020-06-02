10:01 | 2.06.2020
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Новини Тернополя 

У тернопільському університеті зменшили вартість проживання у гуртожитках

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У ТНЕУ зменшили вартість проживання у гуртожитках на період карантину, – про це повідомляють у навчальному закладі.

📣 Під час засідання вченої ради, що відбулося у середу, 27 травня 2020 р., з ініціативи ректора ТНЕУ Андрія Крисоватого було прийняте рішення про зменшення на 20% вартості проживання у студентських гуртожитках закладу вищої освіти з 1 червня 2020 р. до завершення карантину!

🔥 Вчена рада підтримала таку ініціативу одноголосно 

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