20 жителів Тернопільщини отримають майже 4,4 млн грн грантової допомоги на розвиток бізнесу

На Тернопільщині завершилася друга хвиля розгляду заяв, поданих з 11 по 24 липня 2022 року учасниками програми для отримання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу.

Після перевірки уповноваженим банком ділової репутації заявників, оцінки бізнес-планів та співбесід з учасниками, проведених обласним центром зайнятості, 20 проєктів були підтримані. Відтак 9 фізичних осіб відкриють власну справу; 9 діючих підприємців та 2 юридичні особи – розширять свою діяльність. Кожен з них отримає від 75 до 250 тис. грн на загальну суму майже 4,4 млн грн грантової допомоги. Згідно з проєктами вони зможуть створити більше 60 нових робочих місць.

Найбільш поширений вид діяльності – надання послуг (у сферах освіти, краси, відпочинку, харчування, комп’ютерного програмування та ін.); є також торгівля, виробництво та реалізація текстилю, верхнього одягу, подушок, меблів, м’ясних виробів; утеплення фасадів тощо.

Зауважимо, що подати заяву на отримання мікрогранту разом з бізнес-планом щодо створення нового або розвитку діючого бізнесу можна на порталі Дія (https://diia.gov.ua/services/ grant-na-vlasnu-spravu . Основна умова отримання коштів – створення робочих місць: у разі створення одного робочого місця – 50-150 тис. грн, двох і більше – до 250 тис. грн. Мікрогрант можна використати на придбання обладнання, сировини та матеріалів, оренду за нежитлове приміщення або лізинг обладнання.

Умови надання мікрогранту: https://bit.ly/ 3ohSjqA