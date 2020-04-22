09:42 | 22.04.2020
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Новини Тернополя 

22 квітня: на Тернопільщині за попередню добу підтверджено нових 36 випадків COVID-19

Irena 0 Views Прокоментуй!

Станом на 22 квітня в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 471 випадках діагноз лабораторно підтверджений (440 випадків – дорослі, 31 випадок – діти), з них 7 летальних.

Видужало 34 особи (м. Тернопіль – 1, Козівський район – 1, Тернопільський район – 1, Кременецький район – 2, Монастириський район – 26, Заліщицький район – 3).

За попередню добу офіційно підтверджено 36 випадків зараження вірусом COVID-19.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (3 особи).

Тернопільський район (1 особа):
• смт. Великі Бірки – 1

Шумський район (1 особа):
• с. Сураж – 1

Чортківський район (2 особи):
• с. Ромашівка – 2

Кременецький район (16 осіб):
• м. Почаїв – 13
• с. Старий Почаїв – 2
• с. Старий Тараж – 1

Бучацький район (13 осіб):
• с. Бариш – 13

 

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