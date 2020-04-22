22 квітня: на Тернопільщині за попередню добу підтверджено нових 36 випадків COVID-19

Станом на 22 квітня в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 471 випадках діагноз лабораторно підтверджений (440 випадків – дорослі, 31 випадок – діти), з них 7 летальних.

Видужало 34 особи (м. Тернопіль – 1, Козівський район – 1, Тернопільський район – 1, Кременецький район – 2, Монастириський район – 26, Заліщицький район – 3).

За попередню добу офіційно підтверджено 36 випадків зараження вірусом COVID-19.