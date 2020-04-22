22 квітня: на Тернопільщині за попередню добу підтверджено нових 36 випадків COVID-19
Станом на 22 квітня в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 471 випадках діагноз лабораторно підтверджений (440 випадків – дорослі, 31 випадок – діти), з них 7 летальних.
Видужало 34 особи (м. Тернопіль – 1, Козівський район – 1, Тернопільський район – 1, Кременецький район – 2, Монастириський район – 26, Заліщицький район – 3).
За попередню добу офіційно підтверджено 36 випадків зараження вірусом COVID-19.
Географія поширення нових випадків:
м. Тернопіль (3 особи).
Тернопільський район (1 особа):
• смт. Великі Бірки – 1
Шумський район (1 особа):
• с. Сураж – 1
Чортківський район (2 особи):
• с. Ромашівка – 2
Кременецький район (16 осіб):
• м. Почаїв – 13
• с. Старий Почаїв – 2
• с. Старий Тараж – 1
Бучацький район (13 осіб):
• с. Бариш – 13