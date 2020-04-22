Серед захворілих на COVID-19 у Борщівському районі — троє дітей

Станом на 9.00 год. 22.04.2020 року на території Борщівського району офіційно зареєстровано 9 випадків захворювань на COVID-19 .

Серед захворілих 3-є дітей до 18–ти років.

По населених пунктах:

м. Борщів – 5 випадків;

с. Висічка – 1 випадок;

с. Більче-Золоте – 1 випадок;

с. Вільховець – 1 випадок

с. Михалків – 1 випадок;

В інфекційному стаціонарі КНП «Борщівська района лікарня» перебуває 1 особа, стан хворої середньої важкості з позитивною динамікою.

Решта хворих знаходяться на амбулаторному лікуванні.

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