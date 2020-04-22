Серед захворілих на COVID-19 у Борщівському районі — троє дітей
Станом на 9.00 год. 22.04.2020 року на території Борщівського району офіційно зареєстровано 9 випадків захворювань на COVID-19 .
Серед захворілих 3-є дітей до 18–ти років.
По населених пунктах:
м. Борщів – 5 випадків;
с. Висічка – 1 випадок;
с. Більче-Золоте – 1 випадок;
с. Вільховець – 1 випадок
с. Михалків – 1 випадок;
В інфекційному стаціонарі КНП «Борщівська района лікарня» перебуває 1 особа, стан хворої середньої важкості з позитивною динамікою.
Решта хворих знаходяться на амбулаторному лікуванні.