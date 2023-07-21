2,5 млрд.грн. просить Тернопільська ОВА для впровадження нових систем оповіщення

Обласні військові адміністрації просять в Уряду щонайменше 12,8 мільярда гривень для залучення коштів на придбання систем оповіщення. Про це стало відомо із матеріалу Hromadske.

Свої проєктні пропозиції обладміністрації подали на вимогу народного депутата від групи “Довіра” Сергія Шахова та через відповідні розпорядження прем’єр-міністра Дениса Шмигаля. Згідно з документів Шахова стало відомо, що ОВА визначилися з необхідними витратами на суму щонайменше 12,8 мільярда гривень. Серед них:

Полтавська ОВА — 4,5 млрд;

Тернопільська ОВА — 2,5 млрд;

Сумська ОВА — 984 млн;

Дніпропетровська ОВА — 930 млн;

Запорізька ОВА — 744,6 млн;

Закарпатська ОВА — 600 млн;

Івано-Франківська ОВА — 200 млн;

Чернівецька ОВА — 109 млн;

Окремо виділилася Вінницька область, яка запросила на системи оповіщення просять 3 мільярди 600 тисяч гривень. Розрахунки для Вінницької ОВА проводила компанія “Укрзалізничавтоматика”, яка є українським дистриб’ютором польської фірми Digitex.

Ще з одного листа від Секретаріату Кабінету Міністрів стало відомо, що він готовий надіслати офіційне звернення до Посольства Великої Британії в Україні для залучення міжнародних коштів, аби впровадити системи оповіщення. Для цього й потрібні проєктні пропозиції від різних ОВА.

Раніше журналісти писали, що компанія “Укрзалізничавтоматика” пов’язана з оточенням депутата Сергія Шахова, а саме з його радником — Миколою Самбожуком, який мав подібний бізнес у Росії та отримував російське громадянство. Самбожук працює секретарем у міжфракційному депутатському об’єднанні від імені якого Шахов надсилає свої запити.