25 снігоприбиральних машин працювали вночі на дорогах і тротуарах Тернополя

Вночі 23 лютого дорожні і комунальні служби продовжували очищати вулиці Тернополя від ожеледиці, яка утворилася внаслідок коливання температурних показників, та від снігових валів.

У центральній частині міста, на масивах «Східний» і «Сонячний», в районі Старого парку, «Канади», «Нового Світу» та у Промисловому районі працювало 18 одиниць спецтехніки ТзОВ «Авакс-Проф», серед яких: піскорозкидачі, трактори, навантажувачі, самоскиди та автогрейдер.

Впродовж ночі з вулиць О. Кульчицької, Оболоня та Дівочої (зупинки громадського транспорту) проводилося вивезення снігу, на проспектах Степана Бандери і Злуки та на вулицях Текстильній, Руській і Коновальця працював автогрейдер, що механізовано підбивав снігові вали.

На масиві «Дружба» 5 одиниць снігоочисної техніки ТМШРБ «Міськшляхрембуд» вибірково посипали проїжджі частини, а також прогортали та підмітали тротуари і транспортні розв’язки.

У Березовиці, Пронятині та Кутківцях основна робота спецтехніки була зосереджена на небезпечних спусках і підйомах та перехрестях доріг. Ці ділянки оброблялися протиожеледною сумішшю. Працювало два піскорозкидачі.

Нагадаємо, усі роботи із зимового утримання вулично-дорожньої мережі міста проводяться відповідно до Дорожньої карти і затвердженої маршрутної схеми.