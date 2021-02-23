Небезпечний Тернопіль. На вулицях міста травмуються люди

22 лютого у Тернополі двоє жінок травмувались, послизнувшись на вулиці. Про це повідомляє генеральний директор Центру ЕМД Тернопільщини Михайло Джус.

Так, о 5.26 бригада швидкої виїжджала на вул. 15 Квітня до 36-річної пацієнтки. Жінка послизнулася на вулиці, впала й травмувалася. Із закритим переломом лівого гомілково-ступневого суглоба потерпілу, після наданої допомоги, шпиталізовано у лікарню швидкої допомоги.

О 13.01 бригада швидкої виїжджала на вул. Живова, на ринок, де надавала допомогу 63-річній пацієнтці. Жінка впала на слизькій дорозі й травмувалася. Із закритим переломом шийки правого стегна потерпілу, після наданої медичної допомоги, шпиталізовано у лікарню швидкої допомоги.

Нагадаємо, 25 снігоприбиральних машин працювали вночі на дорогах і тротуарах Тернополя.

Як можна зменшити ризик травм у ожеледицю:

1. Ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте в колінах, а ступайте на всю підошву.

2. Не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і більш важких травм, особливо переломів.

3. Обходьте металеві кришки люків. Як правило, вони покриті льодом. Крім того, вони можуть бути погано закріплені і перевертатися, що додає травмувань.

4. Не прогулюйтеся з самого краю проїжджої частини дороги. Це небезпечно завжди, а на слизьких дорогах особливо.

5. Не перебігайте проїжджу частину дороги під час снігопаду та у ожеледицю. Пам’ятайте, що у ожеледицю значно збільшується гальмовий шлях машини і падіння перед автомобілем, що рухається, приводить як мінімум до каліцтв, а можливо і до загибелі.

6. Небезпечні прогулянки в ожеледицю в нетверезому стані. У стані сп’яніння травми частіше всього важкі.

Якщо ви впали і через деякий час відчули біль в голові, нудоту, біль в суглобах, утворилися пухлини – терміново зверніться до лікаря в травмпункт, інакше можуть виникнути ускладнення з поганими наслідками.

Тримайтеся подалі від будинків – ближче до середини тротуару. Взимку, особливо в містах, дуже велику небезпеку являють собою бурульки. Найбільшу небезпеку бурульки становлять у період танення льоду та снігу.