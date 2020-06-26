26 червня: за добу на Тернопільщині виявили 42 нових інфікованих COVID
Станом на 26 червня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1857 випадках діагноз лабораторно підтверджений (1696 випадків – дорослі, 161 випадок – діти), з них 27 летальних. Видужало 1109 осіб.
В ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проводиться тестування біоматеріалу методом ІФА контингентів груп ризику. Всього обстежено 1275 осіб: 277 осіб на наявність класу Ig М до вірусу SARS-CoV-2, у 13 осіб виявлені позитивні результати (вказують на гострий перебіг хвороби) і 998 осіб на наявність класу Ig G до вірусу SARS-CoV-2, у 22 осіб виявлені позитивні результати (вказують на наявність імунітету).
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 384 (100 одужало, 1 летальний);
– Бережанський район – 7 (3 одужало);
– Борщівський район – 14 (14 одужало);
– Бучацький район – 88 (70 одужало, 1 летальний);
– Гусятинський район – 35 (17 одужало);
– Заліщицький район – 58 (42 одужало, 4 летальних, з яких 1 жителька Чернівецької обл., яка перебувала на лікуванні в ЦРЛ);
– Збаразький район – 78 (35 одужало, 1 летальний);
– Зборівський район – 5 (4 одужало);
– Козівський район – 65 (26 одужало, 1 летальний);
– Кременецький район – 423 (336 одужало, 8 летальних);
– Лановецький район – 82 (21 одужало);
– Монастириський район – 197 (190 одужало, 4 летальних);
– Підволочиський район – 8 (7 одужало);
– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);
– Теребовлянський район – 17 (17 одужало);
– Тернопільський район – 111 (39 одужало);
– Чортківський район – 81 (55 одужало);
– Шумський район – 199 (128 одужало, 7 летальних).
За попередню добу:
✅видужало 7 осіб
✅проведено 941 дослідження методом ПЛР.
✅підтверджено 42 випадки зараження вірусом COVID-19
🌏Географія поширення нових випадків:
⭕️м. Тернопіль (19 осіб)
⭕️Тернопільський район (2 особи):
• с. Велика Березовиця – 1
• с. Застінка – 1
⭕️Бучацький район (1 особа):
• с. Підзамочок – 1
⭕️Шумський район (1 особа):
• м. Шумськ – 1
⭕️Козівський район (3 особи):
• смт. Козова – 2
• с. Золота Слобода – 1
⭕️Підволочиський район (1 особа):
• смт. Підволочиськ – 1
⭕️Збаразький район (3 особи):
• м. Збараж – 2
• с. Ліски – 1
⭕️Лановецький район (12 осіб):
• м. Ланівці – 5
• с. Борщівка – 1
• с. Снігурівка – 1
• с. Шили – 1
• с. Нападівка – 2
• с. Передмірка – 1
• с. Лопушне – 1