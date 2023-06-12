З російського полону додому повернулися четверо захисників Тернопільщини

Про це повідомляє голова військової адміністрації Володимир Труш.

Цього разу вдалося звільнити 95 українських захисників. Вони сміливо тримали оборону Маріуполя, Чорнобильської АЕС, острова Зміїний. Давали відсіч ворогу на Бахмутському напрямку, та відважно захищали «Азовсталь».

Українське військо – наша гордість!

Дякуємо бійцям за мужність. Бажаємо швидкого відновлення, і нехай кожен захисник та захисниця повернеться до своїх домівок.

Слава Україні!