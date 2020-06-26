Плаття на літо: 5 модних трендів-2020

Літо неможливо уявити собі без сукні або сарафана, погодьтеся! Найромантичніший і жіночний елемент гардероба – це, звичайно ж, плаття. Але сукня має бути не тільки комфортною, а ще й модною. І тому за даними майданчика з продажу одягу Shafa.ua ми вирішили розібратися докладніше, які ж сукні будуть найактуальнішими в 2020 році.

Тренд № 1: облягаючі сукні-міні

У чому може бути більш прохолодно влітку, як не в мінімумі одягу? І в цьому випадку однозначно виручають сукні довжини міні. До того ж, вони будуть ще і дуже актуальними в 2020 році, адже ними буквально рясніють модні подіуми. Екстремальне міні можуть дозволити собі стрункі дівчата, до того ж, міні рекомендується надягати з взуттям на підборах або платформі, щоб ще більше візуально подовжити ноги. Міні сукні можуть бути як повністю облягаючими, так і силуету «трапеція» (вибирайте для таких щільні, що тримають форму матеріали).

Тренд № 2: розкльошені сукні-максі

Довжина максі теж в тренді, але тут дизайнери одностайні: тільки розкльошені, широкі, що розлітаються спідниці і легкі, хвилясті або напівпрозорі матеріали. Довгі сукні відмінно підходять для різних ситуацій і різних стилів. Залежно від фасону сукні-максі, її можна надіти і в офіс, поєднуючи з туфлями-човниками, і на прогулянку, якщо взути кеди або сліпони. Вибирайте максі-сукні яскравих кольорів, але краще однотонні.

Тренд № 3: сукня-футляр

А ось плаття-футляр – це безпрограшний варіант для офісного look’а. І так, навіть влітку його сміливо можна вдягати в офіс, не боячись спеки. Адже крім шкіри, костюмних тканин, щільного темного джинса, можна вибирати і зовсім легкі матеріали: шовк, трикотаж, льон, бавовна. Плаття-футляр обов’язково повинно бути скроєне так, щоб сидіти ідеально по фігурі – з усіма витачкамі і кокетками. Для літа варто вибирати плаття без рукавів або з мінімальною довжиною рукавів. Романтичності офісного образу можуть додати сукні з рукавом-ліхтарик, з басками, декором оборками або воланом.

Тренд № 4: сукня-сорочка

Це – самий справжній хіт минулого року, та і 2020 року теж. Адже сукня-сорочка дійсно універсальна: в ньому, як то кажуть, можна «і в бенкет, і в світ, і в добрі люди». Для літа воно незамінне. У ньому можна піти і в офіс, і на прогулянку, і на побачення. При цьому довжина сукні-сорочки може бути абсолютно різною. Якщо вибираєте міні-довжину, краще віддати перевагу сукням-сорочкам вільного фасону оверсайз, а для міді та максі сукні можуть бути з вузьким ліфом.

Тренд № 5: сукні зі шкіри

Шкіра стала фаворитом серед всіх інших матеріалів у дизайнерів в 2020 році. Практично всі дизайнери, починаючи від верхнього одягу і закінчуючи міні-спідницями, топами і шортами пропонують шити зі шкіри та вінілу. І сукні – не виняток. При цьому навіть літній сезон не зупиняє фантазію дизайнерів. Шкіряні сукні можуть бути в довжині міні, а якщо вибираєте міді, віддавайте перевагу полегшеним варіантам шкірозамінника і спідниці. Кольори теж можуть бути будь-якими – починаючи від чорної класики, і закінчуючи шоколадними, бежевими, графітовими, червоними, синіми і зеленими.

Тренд № 6: сукні з квітковим принтом

Що може бути романтичніше квіткових принтів для весняно-літнього сезону? До того ж, на сукнях можуть «розквітати» не тільки квіти, а й тропічні листя та екзотичні фрукти. Це – найкращий річний принт, погодьтеся! Для літа краще вибирати не темні і насичені кольори суконь з флористичними мотивами, а яскраві, контрастні і навіть неонові. Слідкуйте за тим, якого розміру принт квітів на вашому платті. Для струнких підійдуть будь-які малюнки, а ось для пишних дам краще вибирати невеликі квіти, а середні або навіть дрібні, щоб візуально зробити фігуру стрункішою.