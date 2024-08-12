Тернопільщина знову у жалобі – загинув Володимир Штаблавий

Теребовлянська громада знову у жалобі. На війні з російським окупантом загинув мешканець с.Ласківці солдат Володимир Штаблавий, 04.03.1984 р.н. Життя нацгвардійця обірвалося 09.08.2024 року внаслідок важкого поранення, яке він отримав під час обстрілу на Донеччині. Повідомляє міська рада.

✔️Володимир Штаблавий призваний на військову службу під час мобілізації у 2022 році. Був стрільцем стрілецького батальйону (з конвоювання, екстрадиції, охорони підсудних та охорони громадського порядку) Національної гвардії України.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким загиблого Героя. Поділяємо ваше горе, сумуємо разом з вами, підтримуємо у годину скорботи…

🙏Вічна і світла пам’ять захисникові України!🇺🇦

Герої не вмирають!💙💛