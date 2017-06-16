50 тернопільських дітей поїхали відпочивати на море

Група із понад 50 дітей учасників АТО поїхала на відпочинок на море у смт.Затока Одеської області. Це вже друга група дітей, яка вирушила на відпочинок з Тернополя. Перша поїхала на відпочинок минулого тижня.

«У групу, яка їде на Одещину, входять діти загиблих, полонених учасників АТО та тих бійців, які дійсно виконували свій обов’язок на передовій, – зазначає координатор ГО «Схід та Захід Єдині» Василь Конько. – У смт.Затока на дітей чекають розваги, спортивні ігри, екскурсії в Одесу, відвідування аквапарку та насичена програма. Щиро дякую усім підприємцям та особливо міському голові Сергію Надалу за допомогу в організації відпочинку для дітей».