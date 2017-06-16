У ТНЕУ відбулася зустріч з випускниками 1972, 1977, 1982 і 1987 років

Як швидко і безупинно біжать роки… Рідна Alma mater у 1971-1989 рр. –Тернопільський фінансово-економічний інститут, а сьогодні – Тернопільський національний економічний університет, один із провідних вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, знаний не тільки в Україні, а й за кордоном.

З метою утвердження пріоритетів Alma mater, збереження наступності та обміну професійним досвідом, традиціями, дружніми і діловими стосунками між поколіннями випускників 10 червня 2017 року у Тернопільському національному економічному університеті за підтримки ректора Андрія Ігоровича Крисоватого гостинно зустрічали випускників 1972, 1977, 1982 і 1987 років.

На зустріч прибуло понад 600 випускників з різних регіонів України і з-за кордону. Серед випускників відчувалося хвилювання, адже в цей день вони мають можливість повернутись подумки у студентські роки, зустрітися зі своїми друзями і наставниками.

Програма зустрічі була насиченою. Студенти факультету аграрної економіки і менеджменту (декан Б.О. Язлюк), факультету обліку і аудиту (декан В.М. Панасюк), факультету фінансів (декан А.Я. Кізима) в українських строях зустрічали випускників, проводили анкетування та поселяли іногородніх випускників у гуртожитку корпусу № 11 (завідувач гуртожитку О.Я. Плішка).

У фойє корпусу №1 університету під супровід інструментальних мелодій кожен випускник із цікавістю розглядав серію фотостендів, присвячених 50-річчю ТНЕУ, яку підготували працівники відділу інформації та зв’язків з громадськістю (начальник О.В. Васильків). Студенти спільно з адміністрацією факультету аграрної економіки і менеджменту, факультету обліку і аудиту, факультету фінансів організували для випускників презентацію своїх навчально-наукових та виховних здобутків.

Директор Музею історії університету В.Г. Михайлиця провів екскурсію студентським містечком. Кожен випускник мав можливість зайти в рідні аудиторії, кімнати гуртожитку, згадати студентські будні і дозвілля. Директор Центру студентського спорту ТНЕУ Р.С. Циквас розповів про спортивні досягнення та ознайомив з експозиціями музею спортивної слави ТНЕУ.

Урочиста частина, яка відбувалася в актовій залі університету, розпочалася із перегляду відеофільму про навчально-наукові, міжнародні, культурно-мистецькі досягнення, розширення матеріально-технічної бази, відкриття нових спеціальностей та спеціалізацій в університеті, який підготували працівники відділу інформації та зв’язків з громадськістю (начальник О.В. Васильків).

Під час заходу проректор з наукової роботи З.-М.В. Задорожний, декан факультету фінансів А.Я. Кізима, відповідальний секретар Приймальної комісії ТНЕУ О.О. Луцишин, випускник 1987 р., директор Центру працевлаштування та зв’язків з випускниками ТНЕУ З.І. Кривий привітали випускників у стінах рідної Alma mater.

Хвилиною мовчання випускники вшанували пам’ять наставників і випускників, які відійшли у вічність.

Упродовж зустрічі випускники згадували з посмішкою на вустах свої студентські будні та свята. Зокрема, своїми спогадами поділилися: випускник 1972 року, генеральний директор ВАТ «Оріон», доцент Ярослав Михайлович Карпик; випускник 1977 року, начальник обласного управління фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України, майстер спорт з велоспорту Олександр Володимирович Бірюков; випускник 1982 року, начальник Тернопільського обласного управління Ощадбанку України Ярослав Володимирович Соляр; випускниця 1977 року, провідний державний інспектор Державної інспекції з контролю за цінами в Івано-Франківській області Ніна Омелянівна Петрунько; випускниця 1987 року, менеджер, головний бухгалтер ПП ВКФ «Тернопільпромкомплект» Галина Володимирівна Дяків.

Приємною несподіванкою для випускників стала презентація працівниками Центру працевлаштування та зв’язків з випускниками фотоматеріалів зустрічі із випускниками у 2012 році, студентських років, випускових альбомів, які є у музейному фонді та Центрі університету.

Працівники відділу гуманітарної освіти та виховання ТНЕУ (начальник С.М. Сорочинська) для випускників провели святкову імпрезу «Віват, випускники!». Ведучою імпрези була заслужений працівник культури України Світлана Миколаївна Сорочинська. Своє мистецтво подарували солісти народного театру пісні «Для тебе» Павло Тютюнник, Владислав Вальків, Марія Заверуха, гурт «Кралечки» (художний керівник Алла Бінцаровська), Світлана Сорочинська. Прем’єру пісні для усіх матусь, присутніх на святі, на слова Алли Бінцаровської, музику Сергія Родька «Сонце в маминих очах» виконала Роксолана Залізняк.

Когорту позитивних емоцій випускникам подарував «блукаючий мікрофон», який застосувала ведуча Світлана Сорочинська безпосередньо в глядацькій залі. Цікавими були питання та відповіді на них: «О котрій годині розпочинались заняття?», «Які викладачі найбільше запам’яталися?», «Які популярні пісні виконували студенти під гітару в гуртожитках і парках?»…Приємною несподіванкою для випускників стала пропозиція ведучої спільно виконати пісню «Червона рута».

Працівники Центру працевлаштування та зв’язків з випускниками ТНЕУ підготували фотостенд «Крізь призму років», презентацію фотографій зі студентських років випускників 1972, 1977, 1982 і 1987 років.

Випускники і гості з великою цікавістю читали спецвипуск газети ТНЕУ «Університетська думка», присвячену ювілейним зустрічам (головний редактор М.Й. Баліцька).

Яскраві миті зустрічі з випускниками 1972, 1977, 1982 і 1987 років були зафіксовані на світлинах (завідувач фотолабораторії М.І. Бенч).

Колектив Центру працевлаштування та зв’язків з випускниками висловлює вдячність адміністрації університету, деканам факультетів, директорам інститутів, працівникам усіх структурних підрозділів, студентам, які долучилися до організації ювілейних зустрічей з випускниками у травні-червні 2017 року. До нових зустрічей!

Автор: Центр працевлаштування та зв’язків з випускниками ТНЕУ