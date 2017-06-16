У Тернополі малеча завітала в гості до поліцейських

Сьогодні до поліцейських навідалися вихованці літнього табору для дітей навчального центру «Let’s go» м.Тернополя. Діти мали змогу ознайомитися із збройним арсеналом, приміряли на собі спеціальні засоби. Працівники поліції гостям продемонстрували основні прийоми рукопашного бою, показали спортивний зал, де вони покращують свою фізичну підготовку аби завжди бути готовим протистояти опору правопорушникам та захистити безневинних людей.

Екскурсію провели також в музеї Головного управління Національної поліції в Тернопільській області. Дітлахам розповіли про їхні права та обов’язки, нагадали основні правила поведінки на дорозі. Найцікавішим для гостей стало вивчення жестів регулювальника та знайомство із службовим автомобілем відділу забезпечення безпеки дорожнього руху. Кожен отримав змогу на кілька хвилин відчути себе справжнім поліцейським. Практично усі діти одразу ж виявили бажання в майбутньому освоїти професію поліцейського.

Дивлячись у вічі цим дітям, хочеться вірити що саме це покоління стане гідним прикладом для інших, та вирізнятиметься високою культурою як на дорозі так і у побуті.

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