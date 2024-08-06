6 серпня. Свято Преображення Господнього: духовне зростання і освячення плодів

6 серпня віряни відзначають одне з найулюбленіших серпневих свят – Преображення Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа. Це свято має особливе значення в церковному календарі, адже воно нагадує про Божественну славу Спасителя, яка відкрилася перед апостолами на горі Фавор. Преображення, або μεταμόρφωσις грецькою, означає «перетворення, зміна форми, метаморфоза». Ця подія сталася незадовго до останньої Пасхи Ісуса Христа і є однією з найважливіших в євангельській історії, описаною трьома євангелістами: Матфеєм, Марком і Лукою.

У цей день Спаситель явив свою Божественну природу перед трьома апостолами: Петром, Яковом та Іоаном. Він постав перед ними у сяйві Божественного світла, що стало свідченням Його істинної природи – Сина Божого, який поєднав у собі божественну й людську сутності. Господь явив свою Божественну славу учням, щоб укріпити їхню віру перед майбутніми стражданнями та смертю на хресті.

Святий Єфрем Сирін пояснює значення цієї події: «Господь явив їм Царство Своє перед Своїм приниженням і честь свою перед безчестям Своїм, щоб коли буде схоплений і розіп’ятий юдеями, вони знали, що Він розіп’ятий не через неміч, а через Своє благовоління, добровільно, задля спасіння світу».

Однією з особливостей свята Преображення є благочестива традиція освячувати в цей день виноград та плоди, які достигають на цей час. Зазвичай, у нас це яблука, сливи, ранні груші. Ця традиція має коріння ще в часи Старого Завіту: «Початки плодів землі твоєї принось у дім Господа, Бога твого» (Вих. 23: 19). Вона нагадує нам про те, що все на цій землі – від Бога, що «ми Ним живемо‚ і рухаємось‚ і існуємо» (Діян. 17: 28).

Свято Преображення Христового несе в собі глибокий духовний зміст і є нагадуванням про необхідність духовного зростання та зміцнення віри. Віряни відзначають цей день молитвами, участю в Божественних Літургіях та освяченням плодів, що символізує вдячність за Божі дари і благословення.

Слава Богу за все!