Вночі на Тернопільщині перекинувся автомобіль

Дорожньо-транспортна пригода сталась 5 серпня на ділянці автодороги сполученням Бучач – Товсте побблизу с. Поділля Товстенської територіальної громади. Орієнтовно о 23.30 годин водій автомобіля «Opel Astra» не впорався з керуванням та з’їхав у кювет. В подальшому відбулось перекидання автомобіля, внаслідок якого 56-річний водій зламав ногу та був заблокований у транспортному засобі.

Чоловіка, за допомогою спеціального інструменту, вивільнили заліщицькі рятувальники, які й передали його працівникам екстреної медичної допомоги. Наразі потерпілий перебуває в травматологічному відділенні Чортківської лікарні.