Агроном Динамо: Стадіон у Тернополі потроху розвалюється, в грунті дуже багато черв’яків

Київський клуб розповів, як допомагав підготувати газон до фіналу Кубка України

Для проведення фінального матчу Кубку України, в якому “Динамо” обіграло “Зорю” (1:0), київський клуб заздалегідь вирішив допомогти організаторам в Тернополі. Про це розповів головний динамівський агроном Анатолій Колоша.

– Якщо казати по-людськи, те, що у Тернополі провели такий матч, це велика честь для міста, воно заслуговує на це. Що стосується стадіону, то всі бачили, що він старий, можна сказати, потроху розвалюється. Щодо поля у мене неоднозначна оцінка. Воно прекрасно витримало гру, м’яч котився нормально після тих робіт, які ми виконали. Але ви помітили на полі камуфляж. Зовнішній вигляд поля дуже непривабливий, тому що там іде мутація трави, дуже багато тонконогу однорічного, який практично охопив весь газон, і перспективи в тому газоні вже немає.

По-друге, за тим полем практично нікому доглядати. Там працює один хлопчик, якому 22 роки. Він дуже добре працює, але справа в тому, що одна людина там нічого не зробить. Довелося навіть перевіряти розмітку. Були великі неточності в розмітці футбольного поля. Одна бічна сторона була на півметра коротшою, а центральне коло замість стандартних 9,15 метрів, мало розмір 10 метрів із гаком…

Ми працювали протягом чотирьох днів із тим газоном, як могли вигладжували поле. Найбільша проблема – це те, що там дуже багато черв’яків, які, вилізаючи назовні, створюють нерівності. Тому по полю футболістам було важко навіть ходити. І коли динамівці прибули на стадіон вранці в день матчу, я побачив, що Мірча Луческу задоволений, і ми могли спокійно їхати з Тернополя.

Це була ідея саме Луческу – аби я разом із помічниками вирушив до Тернополя та допоміг підготувати поле до гри. До мене звернувся генеральний директор Резо Чохонелідзе та передав прохання поїхати до Тернополя і привести поле до того рівня, яким воно має бути.

– Ідея спрацювала – “Динамо” перемогло?

– І це незважаючи на всі нюанси, на те, що “Зоря” порушила регламент – у день гри команда провела там тренування. Але це не зіпсувало футбольного газону, ми все зробили, аби поле було рівним, а гра відбулася на високому рівні.

УА Футбол