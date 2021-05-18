Жителі Тернопільської області можуть змінити постачальника газу та отримувати блакитне паливо від ТОВ «Львівгаз збут» за вигідною ціною – 7,99 грн за кубометр весь рік.

З 1 травня постачальник ТОВ «Львівгаз збут», який працює під брендом «ТВІЙ ГАЗЗБУТ», запровадив для своїх клієнтів привабливі тарифи – «Твій газ Річний», «Твій газ Рівномірний платіж», «Твій газ Місячний» та «Твій газ На зиму».

Чому постачальники газу запровадили річні тарифи?

За ініціативою Уряду та НКРЕКП, усі побутові споживачі природного газу були автоматично переведені на базові річні тарифи своїх постачальників з 1 травня 2021 року. Такий крок влади виглядає логічним з огляду на різке здорожчання блакитного палива під час опалювального сезону 2020/21.

Річні тарифи дозволять українцям не перейматися питанням ціни газу впродовж 12 місяців. При цьому не потрібно забувати, що кожен клієнт має право змінити базовий річний тариф свого постачальника на будь-який інший, який є для нього вигіднішим.

Газові тарифи від «ТВІЙ ГАЗЗБУТ»

ТВІЙ ГАЗ РІЧНИЙ (базова пропозиція постачальника)

Тариф «Твій газ Річний» – для клієнтів, які втомилися від невизначеності і постійних стрибків ціни.

Якщо ви хочете стабільності – цей тариф для вас. Весь рік ви будете споживати газ по незмінній ціні та сплачувати за газ, як і раніше, по факту споживання.

Переваги тарифу:

Фіксована ціна на рік

Оплата кожного місяця за фактом споживання

Вартість – 7,99 грн за кубометр газу. Ціна може змінитися лише у бік зменшення.

Термін дії тарифу – до 30 квітня 2022 року.

ТВІЙ ГАЗ РІВНОМІРНИЙ ПЛАТІЖ

Тариф «Твій газ Рівномірний платіж» – для клієнтів, які прагнуть прогнозованих платежів за газ, і хочуть уникнути великих сум у платіжках під час опалювального сезону.

Якщо взимку вам важко сплачувати великі об’єми газу, то з цим тарифом ви зможете рівномірно розподілити навантаження на свій бюджет.

Переваги тарифу:

Рівні оплати кожного місяця

Фіксована ціна на газ

Менша сума в платіжці в опалювальний сезон

Перерахунок в кінці дії тарифу

Як це працює?

Річний обсяг споживання клієнта множиться на зафіксовану на рік ціну. Споживач щомісяця сплачує рівні частини від отриманої суми.

Вартість – 7,99 грн за кубометр газу.

Підключення – до 31.08.2021.

Термін дії тарифу – до 30 квітня 2022 року.

Тариф «ТВІЙ ГАЗ МІСЯЧНИЙ»

Ціна газу у межах тарифу «Твій газ Місячний» буде ринковою, вона публікуватиметься на сайті щомісяця за п’ять днів до початку періоду постачання.

Якщо ви звикли до стандартного способу сплати та газ, то цей тариф – зручне рішення для вас. Ви, як і раніше, будете дізнаватися ціну на газ напередодні нового місяця та сплачувати за спожитий газ.

Особливості тарифу:

Оплата за фактом споживання

Ціна встановлюється щомісяця

Термін дії необмежений

Вартість – 7,99 грн за кубометр газу (у травні).

Тариф «ТВІЙ ГАЗ НА ЗИМУ»

Цей тариф дозволяє споживачам створити власний газовий запас на опалювальний сезон заздалегідь за вигідними літніми цінами і споживати його впродовж опалювального сезону.

Якщо ви звикли планувати та знаєте обсяг газу, який поживаєте взимку, то ви можете заощадити кошти з цим тарифом.

Переваги тарифу для клієнтів:

Газ на зиму закуповується за літніми цінами

Обсяг газу клієнт обирає самостійно

Є можливість сплати у розстрочку

Про дату запровадження тарифу «Твій газ на зиму» та вартість газу повідомимо на сайті компанії.

НА ЗАМІТКУ

Як укласти договір з новим постачальником?

Для укладення договору з ТОВ «Львівгаз збут» споживачеві необхідні: паспорт, ІПН, документ на право власності та EIC-код (16-значний код можна знайти у квитанції за розподіл газу або ж запитати у свого оператора ГРМ).

Стати клієнтом можна онлайн чи офлайн, це дуже просто:

Перший спосіб

На сайті ТОВ «Львівгаз збут» у розділі «Як стати клієнтом» https://lv.gaszbut.com.ua/ua/sign-agreement/id/jak-stati-klijentom-41099 завантажте Заяву-приєднання Заповніть її та відправте разом з необхідними документами через сайт.

Другий спосіб

Зателефонуйте за одним із номерів (067) 370-84-48, (067) 338-08-33 або (063) 772-53-23. Менеджер складе вашу Заяву-приєднання та надішле її вам Отриману Заяву-приєднання необхідно буде підписати і відправити за зворотною адресою.

Після цього вам прийде повідомлення про зміну постачальника. Зазвичай це займає не більше тижня.