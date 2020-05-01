Архієпископ НЕСТОР: «Один з талантів, які Господь дає кожному з нас, є можливість допомагати іншим»

Коли мова про благодійність чи необхідність допомагати іншим, перш за все на думку спадає притча Христа Спасителя про таланти. Про те, що талант, даний Богом, можна примножити, а можна – закопати в землю. Одним з таких талантів, які Господь дає кожному з нас, є можливість допомагати іншим, передусім – чергу малозабезпеченим людям, тим, кому нема звідки чекати допомоги.

Приємно, що навіть у нинішні нелегкі часи є люди, які докладають свій час, зусилля та кошти, щоб підтримати малозабезпечених, немічних, сиріт, людей похилого віку.

Міжнародний благодійний фонд «Галицька громада», до наглядової ради якого я маю честь належати, ставить за мету допомагати перш за все незахищеним верствам населення. Втілення заповіді любові до ближніх – ось що керує молодою енергійною командою людей, які заснували фонд.

Один з перших проектів, які здійснює фонд, Проект “ПомагайБУС”, є практичним втіленням цієї заповіді. Адже таким чином небайдужі люди не просто жертвують свої кошти, щоб хтось допомагав потребуючим, а й самі бачать втілення своєї допомоги конкретним людям.

Закликаю всіх, кому небайдужа доля людей похилого віку, самотніх, малозабезпечених осіб, багатодітних сімей та інших потребуючих, долучитись до цього проекту та допомогти фонду опікуватись цими незахищеними верствами населення.

Нехай Господь благословить ваші добрі наміри та обдарує Своїми багатими щедротами і благодаттю!

Архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор

Проект “ПомагайБУС”