На  Гусятинщині «Довіра» представила своїх кандидатів до місцевих рад (фото)

У смт. Гусятин відбулися зібрання Тернопільської обласної організації політичної партії «Довіра».

Під час зборів було представлено кандидата на посаду Гусятинського селищного голови Степана Карпо, кандидата в депутати Чортківської районної ради Олену Махобей, кандидатів в депутати Тернопільської обласної ради Костянтина Зеленського і Ігоря Гайдука.

У команді «Довіри» зібралися люди, які не просто йдуть у політику з бажанням щось змінити, а мають і досвід, і практику, і знання. Саме такі люди зможуть підняти на новий рівень розвитку Гусятинщину й Тернопільщину загалом, каже кандидат в депутати Тернопільської обласної ради від партії «Довіра» Ігор Гайдук.

– Насамперед необхідно повністю завершити процес децентралізації, 25 жовтня він якраз і завершується. Разом з коштами, які передаються, на органи місцевого самоврядування також лягає велика відповідальність. При реформі адміністрацій облрада отримає більше повноважень і функцій. Для цього потрібно мати практику, знання, аби пройти процес децентралізації, розвивати Тернопільщину, зокрема Гусятинщину, – зазначає Ігор Гайдук. – Я добре знаю лідера «Довіри» Миколу Володимировича Люшняка. Це людина, яка відповідає за свої слова, професіонал найвищого рівня. Саме з такими людьми треба йти і розбудовувати область та державу.

На посаду голови Гусятинської ОТГ «Довіра» висуває Карпо Степана; Копичинецької ОТГ – Лосика Павла; Гримайлівської ОТГ – Сідляра Миколу; на міського голову Хоросткова – Гладуна Степана.