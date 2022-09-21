17:30 | 21.09.2022
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На Тернопільщині загинув чоловік, обрізаючи дерева

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Бездиханне тіло чоловіка у садку виявила дружина. Жінка викликала швидку, але медики констатували смерть.

Загиблий – житель Франківщини. Він разом із жінкою приїхав в одне із сіл Золотниківської територіальної громади, де колись мешкали його батьки. Чоловік обрізав дерева. Під час роботи одна з гілок, падаючи до низу, вдарила пенсіонера по голові. Після цього 70-річний потерпілий також впав з дерева. Судово-медичний експерт каже, що удар гілкою був летальним.

Даний факт слідчі внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань згідно зі статтею 115 ККУ з поміткою “нещасний випадок”.

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