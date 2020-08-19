Більшість інфікованих COVID-19 в Тернопільській області – віком від 30 до 49 років

Найбільша кількість випадків зафіксована у віковій групі від 30-49 років. Наступними у віковій групі – люди у віці від 50 до 65 років.

За результатами аналізу, у зоні найменшого ризику перебувають особи у віці від 0 до 17 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 8,2%.

Для 18-29-річних – відповідно 12,7%; для 50-65-річних – 34,0%; для 65 і більше років – 14,3%.

У зоні найбільшого ризику перебувають люди у віці 30-49 років, для них цей показник становить 34,4%.

ℹ За даними щодо вікових груп, які захворіли на COVID-19:

• 319 осіб віком 0-17 років (8,2%);

• 496 оcіб віком 18-29 років (12,7%);

• 1140 осіб віком 30-49 років (34,4%);

• 1327 осіб віком 50-65 років (34,0%);

• 558 осіб віком 65 і більше років (14,3%).