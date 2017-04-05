Битва за центр, – сьогодні у Тернополі знаковий день

Сьогодні о 12 год.30 хв. в Тернопільському окружному адміністративному суді на вул. Острозького, 20 відбудеться слухання щодо забудови на вул.Брюкнера.

Нагадуємо, по цій будові в кінці грудня 2015 року було винесено припис про призупинення будівництва, що звісно не завадило будувати. В січні 2016 року було скасовано містобудівні умови і обмеження. Ці дії було оскаржено начальником Управління містобудування, архітектури та кадастру – головним архітектор міста Василем Бесагою. Всі три судові інстанції підтвердили виявлені порушення та відмовили Бесазі у задоволенні позову. І ось, в червні 2016 року за пару днів до закінчення строку позовної давності забудовник Довгасенко звертається до суду про скасування припису та про скасування рішення про скасування містобудівних умов і обмежень. В межах цього позову забудовник заявляє експертизу на розгляд якої ставить питання чи об”єктивно підтверджене робочим проектом з будівництва Об”єктута фактичною ситуацією забудови об”єкту порушення п. 3.14, 3.22, абз. 3 п. 3.25 та таблиці 3.1 ДБН 360-92** “Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень” та абз. 3,абз.5 ст.26 ЗУ “Про архітектурну діяльність”. Третіх осіб, звичайно, на відміну від забудовника на обстеження не запросили, більше того навіть не повідомили про дату та час коли таке обстеження буде проводитись. Як наслідок креслення не відповідає реальному стану речей. І байдуже, що з вікна тернополян тепер можна досягнути до нової будови. Оскільки експерт В.М. Переймибіда вважає, що не порушено під час проектування, організації і виконання будівельних робіт законні права та інтереси власників і користувачів будинків і споруд, прилеглих до ділянки забудови.