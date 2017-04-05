Чому високий чиновник з тернопільської ОДА так не любить своє місто?
Олег Синовець в мережі Фейсбук опублікув цікаве фото, яке підписав «пофігізм по-тернопільськи» з рубрики «було/стало».
- Чому наші люди так не люблять свого міста? Людина збудувала собі приміщення перед колишнім супермаркетом «Київ» (пр. С. Бандери, 47), прорила траншею для каналізації в серпні минулого року, знищила асфальтне покриття тротуару, а частину ями так і залишила не заасфальтованою. До речі, якщо вірити людям, то це не просто людина, а досить велике «цабе» в ОДА. Напевно тому контролюючі органи не помічають, або не хочуть помічати даного факту?