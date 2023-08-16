Частина Тернополя до кінця літа буде без гарячої води

Як повідомляє КП «Тернопільміськтеплокомуненерго», у зв’язку з проведенням гідравлічних випробувань від середи, 16 серпня, призупинено подачу гарячої води до окремих будинків у Тернополі.

На час проведення випробувань, гаряче водопостачання припинено за адресами:

вул. Патріарха Любомира Гузара, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17;

вул. Мирона Тарнавського,1, 2, 3, 4, 5;

просп. Злуки, 27, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43.

Фахівці підприємства будуть виконувати роботи до 30 серпня.

Адміністрація КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» просить вибачення у мешканців за тимчасові незручності.