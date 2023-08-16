83,5 млн.грн. витратить міська рада на ремонт доріг в Тернопільській громаді

Суспільне отримало відповідь на свій письмовий інформаційний запит, який надсилало до Тернопільської міськради щодо кількості кілометрів доріг, які вже відремонтували цього року в Тернополі, а також скільки грошей витратили на це.

У відповіді Тернопільської міської ради на інформаційний запит Суспільного йдеться, що у 2023 році на поточний ремонт шляхово-мостового господарства в бюджеті громади передбачено 83 мільйони 500 тисяч гривень.

“На сьогоднішній день профінансовано робіт на 63 мільйони 700 тисяч гривень”, — йдеться у тексті документа.

В інформаційному запиті Суспільне просило надати інформацію щодо загальної площі доріг, яку планують відремонтувати в Тернополі.

“Відповідно інформуємо про те, що в даному році проведено поточний ремонт вулиць у Тернопільській територіальній громаді площею 66461,41 квадратних метрів. В подальшому поточний ремонт вулиць буде проводитись в межах коштів, передбачених бюджетом”, — повідомив у відповіді на інформаційний запит Суспільного заступник міського голови з питань виконавчих органів ради Владислав Стемковський.