Частина Тернополя місяць буде без гарячої води

КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» продовжує ремонті роботи та підготовку котелень і мереж до нового опалювального сезону.

З 8 червня по 6 липня 2022 року (на 29 днів) на ремонтний період зупиняться котельні, що знаходяться на бульварі Степана Бандери, 47-В та вул. Курбаса, 3-А.

Перелік будинків, які обслуговують котельні на бульварі Степана Бандери, 47-В та на вул. Курбаса, 3-А

Котельня на просп. Степана Бандери, 47-В просп. Степана Бандеpи, 47 Котельня на вул. Леся Курбаса, 3-А ІТП вул. 15 Квітня, 3, 3-Б, 5, 5-Б, 7, 9, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45 вул. Київська, 1, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18 вул. Братів Бойчуків, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 бульв. Пантелеймона Куліша, 1, 3, 4, 8, 10 вул. Василя Симоненка, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 20 вул. Леся Куpбаса, 2, 4, 5, 6, 9, 11 бульв. Дмитра Вишнівецького, 2, 3, 4 вул. Морозенка, 1, 3, 5, 7 вул. Володимира Великого, 3, 4, 5, 6, 7, 10 вул. Богдана Лепкого, 3, 11 вул. Мирона Тарнавського, 2, 4 вул. Чалдаєва, 1, 13, 17 ЦТП вул. Олександра Смакули, 1 вул. Київська, 3, 4, 5, 7, 8 вул. Пушкіна, 1, 2, 3, 5 вул. Мирона Тарнавського, 1, 3, 5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 вул. Богдана Лепкого, 5, 6, 8, 9, 10, 14 вул. 15 Квітня, 1 вул. Братів Бойчуків 1, 1-А, 17 вул. Чалдаєва, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ,15, 17 просп. Злуки, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 53, 55, 57 бульв. Дмитра Вишнівецького, 5, 7