Які мікрорайони залишаться без світла в Тернополі?

Міська рада повідомляє, що у зв’язку із ремонтними роботами буде тимчасово припинено електропостачання в окремих житлових будинках Тернополя, а саме:

21 квітня з 09:00 до 13:00 год. за адресами: вул. Дружби, 1, вул. Гетьмана І.Мазепи, 1, 3, 5, вул. Н. Яремчука, 25, вул. Ю.Гагаріна.

21 квітня з 10:00 до 14:00 год. за адресами: вул. Танцорова, 2, 4, 6 , вул. Багата, 9, вул. Руська, 18.

Просимо вибачення за тимчасові незручності.

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