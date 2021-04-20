Що розглядатимуть депутати Тернопільської міськради на сесії?

23 квітня відбудеться пленарне засідання п’ятої сесії Тернопільської міської ради 8-го скликання. На розгляд виноситься 268 питань.

“Будучи послідовними в декларуваннях принципів прозорості й відкритості, публікуємо пропоновані проєкти рішень та закликаємо тернополян долучитись до їх аналізу і висловлювати пропозиції в коментарях”,- закликає команда “Сили Людей” в Тернополі.

Посиланння на проєкти рішень ТУТ.

1. Про звернення депутатів Тернопільської міської ради до Президента України та Прем`єр-Міністра України щодо відновлення органам місцевого самоврядування права здійснювати контроль за додержанням законодавства про працю.

2. Про звернення депутатів Тернопільської міської ради до Президента України щодо присвоєння почесного звання «Герой України» полковнику армії УНР, Голові проводу ОУН Євгену Коновальцю.

3. Про створення комісії, яка проводитиме попередній розгляд матеріалів про нагородження відзнаками Тернопільської міської ради.

4. Про внесення змін до рішення міської ради від 18.12.2020 №8/2/38 «Про план роботи Тернопільської міської ради на 2021 рік».

5. Про внесення змін до Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2021-2022 роки.

6. Про внесення змін в «Програму забезпечення обороноздатності військових формувань Тернопільського гарнізону та військового призову Тернопільської міської територіальної громади на 2021 рік»

7. Про внесення змін в програму «Безпечна громада» на 2021-2022 роки»

8. Про надання згоди на прийняття квартири до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади.

9. Про надання згоди на прийняття квартири до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади.

10. Про затвердження договору про передачу міжбюджетних трансфертів на 2021 рік.

11. Про внесення змін та доповнень до рішення міської ради від 05.01.2011р. №6/4/51 «Про затвердження положень про виконавчі органи міської ради».

12. Про затвердження договорів про міжбюджетні трансферти на 2021 рік з Купчинецькою сільською радою.

13. Про затвердження договорів про міжбюджетні трансферти на 2021 рік.

14. Про реалізацію проєкту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти м. Тернополя».

15. Про прийняття мереж зовнішнього освітлення до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади.

16. Про прийняття обладнання до комунальної власності Тернопільської міської територіальної громади.

17. Про передачу інженерних мереж.

18. Про надання дозволу на відчуження майна.

19. Про внесення змін до Статуту Комунального підприємства «Тернопільводоканал» код ЄДРПОУ 03353845.

20. Про статутну діяльність закладів фізичної культури і спорту.

21. Про стан оренди та хід приватизації майна комунальної власності за 2020 рік.

22. Про приватизацію об’єкта комунальної власності.

23. Про перейменування Тернопільського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді і затвердження положення у новій редакції.

24. Про внесення змін до Статуту комунального підприємства Тернопільської міської ради «Тернопіль Інтеравіа».

25. Про зняття з контролю та перенесення термінів виконання рішень міської ради.

26-268. «Земельні питання».

269. Різне.