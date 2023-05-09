16:03 | 9.05.2023
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Новини Тернополя 

У Тернополі на постаменті, де стояв пам’ятник Пушкіну поставили військовий атрибут

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У Тернополі на постаменті, де стояв пам’ятник Пушкіну поставили військовий атрибут. Про це розповідає Олександр Лотовський.

  • Так ось, поки триває війна, варто встановити тимчасовий атрибут-нагадування із написом: “війна триває і гинуть люди”.
    Бо вже геть всі розслабилсь.
    А вже після війни, можливе обговорення, що саме чи кого встановити на крутому місці в центрі Тернополя! Бо Героїв сьогодення багато і кращі з них там мають стояти але після Перемоги!

P.s. Тумбу варто закрити і накрити, бо в середину попадає вода, яка з часом зробить свою справу.

 

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