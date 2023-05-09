У Тернополі на постаменті, де стояв пам’ятник Пушкіну поставили військовий атрибут. Про це розповідає Олександр Лотовський.

Так ось, поки триває війна, варто встановити тимчасовий атрибут-нагадування із написом: “війна триває і гинуть люди”.

Бо вже геть всі розслабилсь.

А вже після війни, можливе обговорення, що саме чи кого встановити на крутому місці в центрі Тернополя! Бо Героїв сьогодення багато і кращі з них там мають стояти але після Перемоги!

P.s. Тумбу варто закрити і накрити, бо в середину попадає вода, яка з часом зробить свою справу.