Вибух у Тернополі на вулиці Винниченка: є загиблі

25 липня близько 12:00 на спецлінію 102 надійшло повідомлення про вибух на вулиці Володимира Винниченка, 11. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Тернопільського районного управління поліції.

Вибух стався на третьому поверсі багатоповерхівки, де було виявлено тіла двох загиблих: чоловіка 1985 року народження та жінки 1958 року народження. За попередніми даними, це мати і син. Вибух, ймовірно, спричинила бойова граната Ф-1. Повідомляють у тернопільській поліції.

На місці події працюють поліцейські та відповідні служби. Деталі інциденту з’ясовуються.