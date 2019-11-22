13:32 | 22.11.2019
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Чому жителі села Івачів Горішній Тернопільського району можуть залишитися без городів

Irena 1 Views Прокоментуй!

Виявилось, що весь масив городів жителів с. Івачів Горішній, загальною площею 37,12 га, який перебував за межами Івачеводолішнівської сільської ради, при передачі в липні 2019 р. Держгеокадастром у межі Білецької сільської ради, вже має власника та знаходиться в аренді СТОВ “Прикордонне”.

Про це повідомляє Ольга Хіночек: 

  • Шановні жителі с. Івачів Горішній! Раджу вам не зволікати із впорядкуванням документів щодо права власності на землю. Нещодавно, в процесі виготовлення проектної документації та присвоєння земельній ділянці кадастрового номера, мною була виявлена груба помилка в ДЗК (Державному земельному кадастрі) . Виявилось, що весь масив городів жителів с. Івачів Горішній, загальною площею 37,12 га, який перебував за межами Івачеводолішнівської сільської ради, при передачі в липні 2019 р. Держгеокадастром у межі Білецької сільської ради, вже має власника та знаходиться в аренді СТОВ “Прикордонне”. Даний факт унеможливлював усі подальші дії користувачів городів щодо приватизації та власників земельних ділянок щодо передачі в аренду та інших дій. Оскільки спеціалісти проектної організації розцінили ситуацію, як ймовірне рейдерське захоплення землі, Білецька сільська рада в терміновому порядку направила відповідне звернення до Державного земельного кадастру.
    У відповідь на звернення, Держгеокадастр повідомив, що “Головним управлінням вжито заходів щодо виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру”.
    З метою попередження подібних “технічних помилок”, перегляньте свої документи на землю та при необхідності зверніться до фахівців за консультацією.

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