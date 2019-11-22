Чому жителі села Івачів Горішній Тернопільського району можуть залишитися без городів

Виявилось, що весь масив городів жителів с. Івачів Горішній, загальною площею 37,12 га, який перебував за межами Івачеводолішнівської сільської ради, при передачі в липні 2019 р. Держгеокадастром у межі Білецької сільської ради, вже має власника та знаходиться в аренді СТОВ “Прикордонне”.

Про це повідомляє Ольга Хіночек:

Шановні жителі с. Івачів Горішній! Раджу вам не зволікати із впорядкуванням документів щодо права власності на землю. Нещодавно, в процесі виготовлення проектної документації та присвоєння земельній ділянці кадастрового номера, мною була виявлена груба помилка в ДЗК (Державному земельному кадастрі) . Виявилось, що весь масив городів жителів с. Івачів Горішній, загальною площею 37,12 га, який перебував за межами Івачеводолішнівської сільської ради, при передачі в липні 2019 р. Держгеокадастром у межі Білецької сільської ради, вже має власника та знаходиться в аренді СТОВ “Прикордонне”. Даний факт унеможливлював усі подальші дії користувачів городів щодо приватизації та власників земельних ділянок щодо передачі в аренду та інших дій. Оскільки спеціалісти проектної організації розцінили ситуацію, як ймовірне рейдерське захоплення землі, Білецька сільська рада в терміновому порядку направила відповідне звернення до Державного земельного кадастру.

У відповідь на звернення, Держгеокадастр повідомив, що “Головним управлінням вжито заходів щодо виправлення технічної помилки у відомостях Державного земельного кадастру”.

З метою попередження подібних “технічних помилок”, перегляньте свої документи на землю та при необхідності зверніться до фахівців за консультацією.