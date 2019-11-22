2000 новорічних ялинок готовий продати лісгосп у Бучачі: ціни

Державне підприємство «Бучацьке лісове господарство» розпочало реалізацію новорічних ялинок. Охочі придбати лісову красуню можуть звертатися в будь-яке із 7 лісництв або безпосередньо в Бучацький лісгосп за адресою: м. Бучач, вул. Степана Бандери 12.

Лісгосп готовий реалізувати 2000 новорічних ялинок. Заготівля їх буде здійснюватися відповідно до попиту громадян.

Нагадаємо, кожна лісова красуня має спеціальну самоклейну етикетку, яка вказує на те, що її заготовлено законно та звідки походить хвойне деревце. Перевірити легальність новорічної ялинки можна за даним посиланням http://www.ukrforest.com./check.

Водночас наголошуємо на тому, що купуючи новорічну ялину, ви не шкодите природі, оскільки її виростили спеціально для потреб споживачів на новорічні й різдвяні свята. Щороку лісівники закладають для цього плантації новорічних ялинок.

Про факти зловживання або виявлені порушення просимо повідомляти до органів Національної поліції або на гарячу лінію підприємства тел. (03540) 2-19-80.

Ціни на новорічні деревця залишаються на рівні минулорічних.

Так, роздрібні ціни на деревце:

від 1 м до 1,5 м – 67 грн з ПДВ;

від 1,5 м до 2,0 м – 85 грн з ПДВ;

від 2,0 м до 2,5 м – 112 грн з ПДВ;

від 2,5 м до 3,0 м – 189 грн з ПДВ;

більше 3 м – 78 грн за 1 м.п. з ПДВ

Якщо клієнт бажає придбати більшу кількість новорічних ялинок то існує система оптових цін від 100 шт:

від 1 м до 1,5 м – 56 грн з ПДВ;

від 1,5 м до 2,0 м – 67 грн з ПДВ;

від 2,0 м до 2,5 м – 89 грн з ПДВ;

від 2,5 м до 3,0 м – 156 грн з ПДВ;

Отже, щоб не було відчуття прикрості від новорічного святкування, просимо населення утриматися від походу з сокирою в ліс за новорічною красунею. Краще придбайте деревце законно.

Прес-служба ДП «Бучацьке лісове господарство»