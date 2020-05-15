Чи впливає літня спека на поширення COVID-19? — відповідає лікар-анестезіолог, експерт МОЗ Сергій Дубров

Чи впливає літня спека на поширення COVID-19?

Розповідає лікар-анестезіолог, експерт МОЗ Сергій Дубров.

📌З настанням теплої весни шириться інформація, нібито висока температура повітря здатна зупинити поширення COVID-19.

Насправді ж підхопити коронавірусну інфекцію можна незалежно від того, наскільки тепла чи сонячна погода. У країнах зі спекотним кліматом вірус також циркулює. Тому ризик захворіти влітку такий же, як і в іншу пору року.

Тож, як би не хотілося вийти на вулицю і зустрітися з друзями на пікніку, варто все-таки дотримуватись правил карантину, щоб мінімізувати ризик зараження.

Уникайте скупчень людей та дотримуйтесь правил гігієни. Ці прості речі здатні вберегти від захворювання на COVID-19.